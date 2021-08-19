Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
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Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geliyor. Temsilcimizin penaltı beklediği iki pozisyonu es geçen maçın hakemi Bastien'e tepki yağıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla maçın hakemini gündemin zirvesine taşıdı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi Benoit Bastien temsilcimiz aleyhine verdiği kararlarla büyük tepki çekti.

ELLE OYNAMAYI GÖRMEZDEN GELDİ

Takdir haklarını Finlandiya ekibi Helsinki'den yana kullanan Fransız hakem Benoit Bastien sarı-laciverli taraftarların büyük tepkisini topladı. Bastien'in özellikle 40. dakikada Helsinkili futbolcunun ceza sahası içinde topu elle kontrol ettiği pozisyonu es geçmesi taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada isyan eden taraftarlar kısa süre karşılaşmanın hakemi gündemin en çok konuşulanları arasına soktu.

İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının attıkları tepki tweetleri;

Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
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Ali Gülhan
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Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Haberler Spor
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