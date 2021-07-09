Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı
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Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı

Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

 Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda yer almaları sebebiyle izinli olan Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia idmanda yer almadı. Hafif ağrıları bulunan Dirar ise çalışmalarını bireysel sürdürdü.Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek. 

Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı
Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı
Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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