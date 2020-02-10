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Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

10.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:30
Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır

Ziraat çeyrek final rövanş maçında yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde GMG 'la karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertli takım yaptığı son antrenmanla GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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