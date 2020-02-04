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Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda GMG Kırklarelispor'la oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

04.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:04
Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır

, Ziraat çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda GMG Kırklarelispor'la oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, saat 13.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı kente harekete edecek.

Kaynak: DHA
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