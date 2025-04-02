Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı berabere biterse uzatmalara mı gidiyor?

GALATASARAY, KUPA MAÇLARINDA ÇOĞUNLUKLA İLK GOLÜ ATAN TARAF OLUYOR

Sarı-kırmızılı ekip, son 30 yılda Fenerbahçe ile oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında çoğunlukla ilk golü atan taraf olmayı başarıyor.

Söz konusu 16 karşılaşmanın 10'unda ilk golü atan taraf olan Galatasaray, bu maçların 8'ini kazandı (Hükmen 3-0 kazanılan maçta Mauro Icardi'nin golü dahil). Son 30 yılda Fenerbahçe'ye karşı ilk golü attığı kupa maçlarını kaybetmeyen Galatasaray, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ise bu maçlarda 4 kez ilk golü atan takım oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 2 kez de rakibiyle berabere kaldı.

Son 30 yılda iki takım arasında oynanan kupa maçları, 2 kez golsüz beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BERABERE BİTERSE UZATMALARA MI GİDİYOR?

Fenerbahçe Galatasaray maçı berabere biterse uzatma devreleri oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.