Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi şifreli mi yayınlanacak?

Bu sezon 36 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, lig usulüne dayalı yeni formatıyla dikkat çekiyor. Turnuvada yer almak isteyen Fenerbahçe, elemeleri geçerek grup aşamasında yer bulmak için büyük bir mücadele ortaya koyacak. Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ: FEYENOORD

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda'nın Feyenoord takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi bu yıl 36 takımın katılımıyla düzenlenecek.Lig formatında düzenlenen Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen sarı-lacivertliler, Feyenoord'u mağlup etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE – FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord olarak belirlendi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak amacıyla bu turda galip gelmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe – Feyenoord ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise 5–6 Ağustos ile 12–13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Birinci karşılaşma deplasmanda, ikinci maç ise Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. UEFA detaylı fikstürü 25 Temmuz'da açıklayacak.

FENERBAHÇE – FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu ana kadar Fenerbahçe – Feyenoord eşleşmesinin hangi kanalda yayınlanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Yayıncı kuruluş ve şifreli ya da şifresiz yayın detayları UEFA'nın program açıklaması sonrası belli olacak.