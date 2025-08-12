Fenerbahçe Feyenoord hangi kanalda? Fenerbahçe Feyenoord maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Feyenoord hangi kanalda? Fenerbahçe Feyenoord maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Fenerbahçe Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Feyenoord maçı yayın bilgisi!

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Feyenoord maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Feyenoord maçını EXXEN kullanıcıları EXXEN Spor'dan şifresiz izleyebilecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Feyenoord maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç EXXEN Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

