Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor.



Sarı-lacivertliler 10 Eylül'de başlayan kampın dördüncü gününde sabah kuvvet programları uyguladı. Antrenör Veljko Basic yönetiminde gerçekleştirilen çalışma 1 saat 30 dakika sürdü.



Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı akşam üstü ise Topuk Yaylası Tesisleri'nde Düzce Belediyesi ile hazırlık maçı oynadı. Sarı-lacivertli ekip sadece genç oyuncularının forma giydiği mücadeleyi 3-2 kazandı.



Ekibin tam kadro katıldığı kamp cuma günü sona erecek. Sarı-lacivertliler 19 Eylül Salı günü Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19: 00'da Halkbank ile karşılaşacak. - DÜZCE