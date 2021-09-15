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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'a konuk olacak

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'a konuk olacak

Sarı-lacivertlilerde 8 eksikSakatlıklarını atlatan üç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildiEintracht Frankfurt'ta teknik direktör cezalıSebastian Rode sakat Mustafa AKIN / FRANKFURT (Almanya), - UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a...

Sarı-lacivertlilerde 8 eksik

Sakatlıklarını atlatan üç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi

Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör cezalı

Sebastian Rode sakat

Mustafa AKIN/ FRANKFURT (Almanya), - Uefa Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Deutsche Bank Park Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ile Alessandro Costanzo üstlenecek.

HJK Helsinki'yi iki maçta da mağlup eden Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u da yenerek grup maçlarına galibiyetle başlama hedefinde. Sarı-lacivertli ekip, bugün saat 10.00'da kalkan uçak ile Frankfurt'a hareket etti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

SAKATLIKLARINI ATLATAN ÜÇ OYUNCU KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan üç oyuncu ise Eintracht Frankfurt maçı için açıklanan kamp kadrosunda kendisine yer buldu. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

EINTRACHT FRANKFURT'TA TEKNİK DİREKTÖR CEZALI

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.

Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
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