Fenerbahçe - E.Frankfurt maç özeti izle! 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeE.Frankfurt'u konuk etti. Peki Fenerbahçe - E.Frankfurtmaçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - E.Frankfurtcanlı anlatım, canlı takip izle! Fenerbahçe - E.Frankfurtmaç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - E.Frankfurtmaç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

FENERBAHÇE - E. FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - E.Frankfurt9 Aralık Perşembe bugün saat 20:45 'de başladı.

FENERBAHÇE - E. FRANKFURT HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - E. FRANKFURT MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor.

FENERBAHÇE - E. FRANKFURT MAÇ ÖZETİ İZLE!

Fenerbahçe - E.Frankfurt maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

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FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Fenerbahçe'nin golleri:

42. dakika : Mergim Berisha

E.Frankfurt 'un golleri:

29. dakik : Djibril Sow

MAÇ SONUCU : 1-1

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

Maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc; Pelkas; Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

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