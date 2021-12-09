Fenerbahçe - E.Frankfurt maç özeti izle! 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!
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Fenerbahçe - E.Frankfurt9 Aralık Perşembe bugün saat 20:45 'de başladı.
Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor.
Fenerbahçe - E.Frankfurt maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
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Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 42. dakika : Mergim Berisha
E.Frankfurt 'un golleri:
- 29. dakik : Djibril Sow
MAÇ SONUCU : 1-1
Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek
Fenerbahçe'de çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.
Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc; Pelkas; Berisha
Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.
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