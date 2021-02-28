Dev maçta Fenerbahçe Pelkas'la güldü! Sarı-lacivertliler deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup ederek önemli bir deplasmandan 3 puanla döndü. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 2016'dan sonra ilk kez kazandı ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geçti. Trabzonspor ise 10 maç aradan sonra kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

EROL BULUT'TAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, ligde 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan Tufan, Caner Erkin ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Tisserand'a forma verdi. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, maç kadrosunda yer almadı. Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.

UĞURCAN ÇAKIR, 4 KEZ GOLE İZİN VERMEDİ

İlk 30 dakikada Fenerbahçe, 4 kez gole yaklaştı. 11'de Sosa'nın kornerinde Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. 11. dakikadaki bu pozisyondan sonra 19'da Pelkas ile de bir fırsat yakaladı. 25'te ise önce Mert Hakan ceza sahası dışından vurdu ancak kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Dönen topta Attila Szalai altıpas önünde gel,şine vurdu, Uğurcan bu kez köşeden topu kornere çeldi. 30. dakikada Attila Szalai ile sol kanattan gelen Fenerbahçe, net bir gol fırsatı yakaladı. Macar oyuncunun ortasında Mame Thiam kafa vuruşu yaptı ancak Uğurcan Çakır, bu pozisyonda da gole izin vermedi.

MERT HAKAN VE SERDAR AZİZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'un hızlı hücumunda Caleb Ekuban'a müdahalede bulununca hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sarı lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Mert Hakan Yandaş, bu kartla birlikte Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü. Serdar Aziz ise 72. dakikada Djaniny'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

DEV MAÇTA İLK GOL DIMITRIOS PELKAS'TAN

Fenerbahçe, 76. dakikada Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas ile öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla topla buluşan Dimitrios Pelkas, hızla ilerledi. Takım arkadaşlarından destek bekleyen Yunan yıldız, destek gelmemesi üzerine ceza sahası yayı civarında, hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

AVCI, SON BÖLÜMDE TÜM RİSKLERİ ALDI

Abdullah Avcı, son bölümde Flavio'nun yerine Afobe'yi, Marlon yerine ise Abdulkadir Parmak'ı oyuna sürdü. Fenerbahçe'de ise Pelkas yerine Filip Novak oyuna dahil oldu. Trabzonspor, maçın son bölümünde tüm riskleri alarak beraberlik golü aradı ancak Fenerbahçe, dev maçtan tek golle galip ayrıldı.