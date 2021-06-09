Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Avrupa turuna ilk olarak Hollanda'dan start veren Kanarya, geçtiğimiz sezonlarda da transfer listesinde olan Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane ile tekrar temasa geçti. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği belirtilirken, Tannane'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yola çıktığı da görüldü.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Lazio forması giyen eski golcüsü Kosovalı forvet Vedat Muriqi için bekleyişini sürdüren Kanarya'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Vitesse'de oynayan Hollandalı Oussama Tannane ile geçen hafta Amsterdam'da bir görüşme sağlayan Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaştığı futbolcuyu ve menajerini İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'nin transfer için görüşme yapacağı Faslı yıldız Oussame Tannane İstanbul'a doğru yola çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Transfer görüşmesi için İstanbul'a doğru yola çıktığına dair sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Tannane, Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız futbolcuyla detayların konuşulacağı görüşmeden sonra imzaların atılacağı öğrenildi.

OTELDE YERİ BİLE HAZIR

Bugün İstanbul'da olması beklenen futbolcu için konaklayacağı Swissotel'de yer ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, orta saha, 10 numara ve iki kanatta da görev yapan 27 yaşındaki sol ayağın transfer edilmesiyle kadrosunu güçlendirmiş olacak.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

GEÇTİĞİMİZ SEZON 7 GOL ATIP 9 ASİST YAPTI

Ajax altyapısında yetişen Oussama Tannane, sırasıyla PSV, Heerenveen, Heracles gibi takımlarda oynadı. Fransa'ya geçiş yapan Tannane, Saint-Etienne takımına transfer oldu. Kiralık olarak Las Palmas forması da giyen Tannane son olarak Vitesse'ye geçti.

Bugün İstanbul'a gelecek Oussama Tannane, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 29 maça çıktı. Vitesse formasıyla 7 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu başarılı bir performans ortaya koydu.

EN GOLCÜ SEZONUNDA 23 KEZ FİLELERİ SARSTI

Oussama Tannane, en golcü sezonunu Heracles formasıyla geçirdi. Heracles Almelo takımında oynarken 23 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu 27 yaşında.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor - Haberler Spor
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