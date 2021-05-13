Fenerbahçe'den şaşırtan transfer atağı! Hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçiyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer atağı! Hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçiyorlar

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Sivasspor'u yenemeyen Fenerbahçe, tarihi bir liderlik fırsatını elinin tersiyle itti. Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan sarı-lacivertlilerde önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Kanarya'da gündeme gelen isim ise büyük şaşkınlık yarattı. Galatasaray da dahil gittiği hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği ve Emre Belözoğlu'nun bu transfere onay verdiği iddia edildi.

Şampiyonluğun düğümünün çözüleceği son haftada ipi göğüslemek için ezeli rakiplerine kıyasla daha az şansı bulunan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerin Emre Mor için harekete geçeceği ileri sürüldü.

BELÖZOĞLU'NDAN ONAY ÇIKTI

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalından Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor'u transfer etmek için girişimlere başladığını söyledi. Uzundurukan, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, menajerler tarafından önerilen Emre Mor'un transferine onay verdiğini belirtti. Yönetimin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Celta Vigo ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesinin ardından Emre Mor transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

KARİYERİ SÜREKLİ DÜŞÜŞTE

Danimarka'da Nordsjaelland forması giyerken genç yaşına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Emre Mor, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. A Milli futbolcunun performansı bu transferden sonra adeta çakıldı. Sırasıyla Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olimpiakos forması giyen futbolcu, disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu kulüplerin hiçbirinde tutunamadı. Şu anda Celta Vigo forması giyen Emre'yi İspanyol kulübünün sezon sonunda satış listesine koyması bekleniyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer atağı! Hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçiyorlar
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçlarda iddaa oranları belli oldu
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçlarda iddaa oranları belli oldu
Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak
Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak
Haber Yorumları (2)
BAŞKAN ÜNSAL: Emre ye yetkiyi kim verdi futbol kulübünü arçelik beko sanan başkanı mi verdi çoluk çocukla olmuyor sen al emreyide bir defol git be
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BORAY BORTON: Sivas maçının devre arasında amerikadaki abilerinden maçı kaybedip takımı şampiyon yapamamak için talimat aldığını gördüm rüyamda!!!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Pınar Altuğ
Spor Arda Turan Serdar Aziz Samet Aybaba Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'den şaşırtan transfer atağı! Hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçiyorlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 18:13:14. #1.14#

title