Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile resmen masaya oturdu - Haberler Spor
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Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile resmen masaya oturdu

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir araya geldi. İki kulüp, Efecan Karaca transferi için pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'un 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için resmi temasları kurdu.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile resmen masaya oturdu

ÇAVUŞOĞLU İLE BULUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Efecan transferi için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile buluştu. Mukavelesi sezon sonu bitecek Efecan için Alanya'nın kolaylık yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile resmen masaya oturdu

"ODAYA KİLİTLEYECEĞİM"

Alanyaspor'un hocası Farioli, Efecan transferi hakkında yorumda bulundu. TRT Spor'a konuşan Farioli, "Efecan'ı soyunma odasına kilitleyeceğim. Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor" dedi. Efecan bu sezon 21 maçta 2 gol ve 9 asist üretti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca, Fenerbahçe, Spor, Haber

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