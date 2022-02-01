Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile resmen masaya oturdu

Fenerbahçe, Alanyaspor'un 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için resmi temasları kurdu.

ÇAVUŞOĞLU İLE BULUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Efecan transferi için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile buluştu. Mukavelesi sezon sonu bitecek Efecan için Alanya'nın kolaylık yapması bekleniyor.

"ODAYA KİLİTLEYECEĞİM"

Alanyaspor'un hocası Farioli, Efecan transferi hakkında yorumda bulundu. TRT Spor'a konuşan Farioli, "Efecan'ı soyunma odasına kilitleyeceğim. Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor" dedi. Efecan bu sezon 21 maçta 2 gol ve 9 asist üretti.