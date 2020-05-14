Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan 2 futbolcusundan dolayı Kasımpaşa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan 2 futbolcusundan dolayı Kasımpaşa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Fenerbahçe, 2 futbolcusuna korona virüs teşhisi konulan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA