Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan 2 futbolcusundan dolayı Kasımpaşa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
14.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:02
Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan 2 futbolcusundan dolayı Kasımpaşa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Fenerbahçe, 2 futbolcusuna korona virüs teşhisi konulan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA