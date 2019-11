28.11.2019 21:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:35

- Fenerbahçe'den 'Kadına Şiddete Karşı Sporun Gücü' koşusu

İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Kadına Şiddete Karşı Sporun Gücü ile Karşı Koyuyoruz' sloganıyla koşu gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, yöneticileri, sporcuları ve profesyonel çalışanları ile 25 Kasım-10 Aralık dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında Dereağzı'nda temsili bir koşu gerçekleştirdi. Genel Sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Simla Türker Bayazıt, Turhan Şahin, Sertaç Komsuoğlu ve Nazlı Ercan'ın da yer aldığı etkinlikte kulübün tüm branşlarından sporcular da yer aldı.

Koşu öncesi konuşma yapan Genel Sekreter Burak Kızılhan, "Bugün, yöneticilerimiz, sporcularımız, kulüp çalışanlarımızla Fenerbahçe Ailesi olarak bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi kulübümüz bir yıl önce Tüpraş'ın desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin dünya genelinde yürüttüğü He For She hareketinin destekçisi olmuştu. 'Eşitliğe ancak kadınlar ve erkekler omuz omuza verdikleri zaman ulaşabiliriz' diyerek başlatılan bu hareketi, Fenerbahçe olarak Birlikte Eşitiz diyerek sahiplendik ve Fenerbahçe'nin marka değeri, sporun gücü ile bir yılda pek çok adım attık. Kulüp çalışanlarımızı eşitlik eğitimlerine dahil ederek kendi eğitmenlerimizi yetiştirdik. Hatta onlar da bugün bizimle. Bu ay da bu sürecin en önemli noktalarından biri olan 25 Kasım-10 Aralık dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında bir farkındalık oluşturmak adına çok önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ait olduğu toplumun en güçlü parçası, dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz bu konuyu bir günlük bir gündem olarak değil, arka arkaya attığı ve atacağı adımlarla bir süreç olarak ele alıyor ve umuyoruz. 7'den 70'e herkese de ulaşacak bir farkındalık oluşturup, örnek olacağız. Kadına Şiddet Suçtur. Ortak Olma, Seyirci Kalma! sloganı ile dile getirdiğimiz, değerli sanatçılar Selçuk Yöntem ve Ece Dizdar ile sporcularımızın seslendirdiği manifestomuz, pek çok televizyon kanalında kullanıldı, haber oldu, yer buldu. Bu adımlarımız için üyelerimizden, taraftarlarımızdan, toplumun her kesiminden çok değerli yorumlar alıyoruz, destek görüyoruz. Önümüzdeki günlerde voleybol, basketbol, futbolda maçlarımıza bu slogan ile çıkacağız! Bugün de Fenerbahçe Ailesi olarak yönetici, sporcu, çalışanlarımızla temsili bir kadına şiddete karşı koşu gerçekleştireceğiz. Sosyal Sorumluluktan Sorumlu yani HEForShe Birlikte Eşitiz projesini de yürüten yönetim kurulu üyemiz Simla Türker Bayazıt da koşucular arasında. Ayrıca en kıdemli yönetim kurulu üyemiz, eski atlet Turhan Şahin de burada. Amaç birbirimizi geçmek değil sonunda vardığımız noktada kadına şiddet suçtur. 'Ortak Olma Seyirci Kalma!' mesajımızı binlere, milyonlara ulaştırmak. Bugün burada olan yöneticilerimize, tüm sporcularımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve yarışı başlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, koşu sonunda açılan "Kadına Şiddet Suçtur. Ortak Olma Seyirci Kalma!" pankartıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Fenerbahçe'den 'Kadına Şiddete Karşı Sporun Gücü' koşusu