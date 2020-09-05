Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak
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Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak

Süper Lig'in yeni sezonu öncesi tarihi bir karar alan Fenerbahçe, Süper Lig'deki Anadolu kulüplerinin formalarının kulübün resmi mağazası Fenerium'da satılacağını duyurdu. Sarı lacivertlilerin ezeli rakipleri Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın formaları mağazalarda yer almayacakken satılan formaların geliri, ilgili kulüplere verilecek.

05.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:36

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik adına tarihi bir karar aldı. Sarı lacivertliler, Anadolu kulüplerinin formalarını kulübün resmi mağazası Fenerium'da satılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada satışlardan yapılan gelirlerin ilgili kulüplere verileceği söylendi ve "Fenerium'da satılacak diğer kulüplerin formalarından hiçbir gelir elde etmeksizin satışlardan elde edilecek tüm gelirleri ilgili kulüplere iletecektir. Kulübümüzün çağrısına katılan kulüpler hakkında detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde resmi mecralarımızdan yaparak ilgili kulüplerimizin taraftarlarını da bilgilendireceğiz" denildi.

EZELİ RAKİPLERİN FORMASI SATILMAYACAK

Fenerbahçe'nin bu projesinde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın formaları yer almıyor. Sarı lacivertli ekip; Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, Göztepe, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor'un ürünlerini satışa sunacak.

"GÜZEL GÜNLERE YELKEN AÇACAĞIZ"

Kulüp, bu projeyle birlikte Türk futbolunda güzel günlere yelken açacağını bildiririp "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak samimiyet ve içtenlikle dile getirmek istiyoruz ki; bugün ve yarınlarda hepimizin aynı gemide olduğumuzun bilinciyle bizleri güçlü kılacak olan karşılıklı saygı ve birlik beraberliğimizdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu birlik beraberliğin sağlanması, devam etmesi adına üzerimize düşeni her zaman gönülden yapacağımızı paylaşıyor; dayanışma ruhuyla güzel günlere yelken açacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ALİ YAŞAROĞLU: Gerçekten tebrik ederim. .
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FB DÜŞMANI: Fenerbahçe nefretini insanların hafızalarından silemeyeceksiniz. Yaptıklarınız unutulmadı. Projeye şike dosyasında beraberce isminizin geçtiği kardeş klüplerinizin formalarını satarak başlayın.
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