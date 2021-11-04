Fenerbahçe'den bomba hamle! Sosa ve Novak'tan sonra sıra Nwakaeme'de

Ali Koç döneminde hücum transferlerinde karavana yapan Fenerbahçe, işini şansa bırakmıyor. Trabzonspor'la sezon sonu mukavelesi bitecek Anthony Nwakaeme, Sarı-Lacivertliler'in radarında. Bu sezon fırtına gibi esen futbolcu ile yeni sözleşme halen imzalanmadı.

NOVAK VE SOSA ÇALIMI

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Başakşehir'e şampiyonluğu kıl payı kaptırdığı sezon Novak ve Sosa'nın durumunu yakından takip etmişti. Sarı-Lacivertliler, sezonun bitimiyle iki futbolcuya da imza attırmıştı. Bordo-Mavililer, geçen sezonu Baker ve Marlon'la pek de etkili geçirememişti.

TONY MUTLU

Anthony Nwakaeme, son verdiği demeçlerde Trabzonspor'da mutlu olduğunu vurguladı. Sosa ve Novak'a göre Fenerbahçe'ye gitme ihtimali zayıf.

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