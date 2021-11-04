Fenerbahçe'den bomba hamle! Sosa ve Novak'tan sonra sıra Nwakaeme'de
Sarı-Lacivertliler'in gözü sezon sonu mukavelesi bitecek Anthony Nwakaeme'de. Trabzonspor'la halen sözleşme uzatmayan Nwakaeme'nin durumu yakından takip ediliyor. Trabzonspor, Novak ve Sosa'da erken davranmadığı için futbolcuları Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
Ali Koç döneminde hücum transferlerinde karavana yapan Fenerbahçe, işini şansa bırakmıyor. Trabzonspor'la sezon sonu mukavelesi bitecek Anthony Nwakaeme, Sarı-Lacivertliler'in radarında. Bu sezon fırtına gibi esen futbolcu ile yeni sözleşme halen imzalanmadı.
NOVAK VE SOSA ÇALIMI
Fenerbahçe, Trabzonspor'un Başakşehir'e şampiyonluğu kıl payı kaptırdığı sezon Novak ve Sosa'nın durumunu yakından takip etmişti. Sarı-Lacivertliler, sezonun bitimiyle iki futbolcuya da imza attırmıştı. Bordo-Mavililer, geçen sezonu Baker ve Marlon'la pek de etkili geçirememişti.
TONY MUTLU
Anthony Nwakaeme, son verdiği demeçlerde Trabzonspor'da mutlu olduğunu vurguladı. Sosa ve Novak'a göre Fenerbahçe'ye gitme ihtimali zayıf.
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