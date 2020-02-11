: Fenerbahçe'den ayrılan Victor Moses, Inter'de kendini buldu

11.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:45

Fenerbahçe'de iki kez üst üste ağır sakatlık yaşayan ve devre arasında Inter'e transfer olan Victor Moses'a adeta sihirli değnek değdi.

Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılmayan, tedavi bahanesiyle Londra'da çalışmalarını sürdüren Nijerya asıllı oyuncu, Inter'de bir anda ayağa kalktı.

DERBİDE ASİST YAPTI

Moses, Inter'e transfer olduktan 2 gün sonra, Milano ekibinin 29 Ocak'ta kupada oynadığı Fiorentina maçında 16 dakika sahada kaldı.

Moses, önceki gün de Inter'in 4-2 kazandığı Milan karşısında oyuna girip son golün asistini yaptı.

(Sabah)

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