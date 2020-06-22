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Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alman futbolcu Max Kruse'ye İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis ile Villarreal talip oldu.

22.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:17

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse ile İspanya La Liga takımlarından Betis ve Villarreal temasa geçti.

İspanya basınında yer alan habere göre, Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılması sonrası menajeriyle temasa geçen iki İspanyol kulübü, Alman futbolcunun durumunu ve şartlarını sordu. Kruse'nin Fenerbahçe'den olaylı ayrılması ve sarı lacivertli kulübün konuyu FIFA'ya taşıyacak olmasından ötürü, kulüplerin duruma biraz daha mesafeli olduğu da belirtildi.

Kruse'ye Betis ve Villarreal dışında şu ana kadar ABD'den, Çin'den ve Arap kulüplerinden teklif aldığı bilgisi verildi.

FENERBAHÇE'DE 7 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

2018-19 sezonunda Werder Bremen performansıyla gösterdiği performans sonrası birçok Avrupa kulübünün listesine giren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. 32 yaşındaki Alman oyuncu, Fenerbahçe'de çıktığı 20 Süper Lig maçında 7 gol atıp 7 asist yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu
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