Fenerbahçe tehlikeli geldi! Muriqi gole yaklaştı Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Lig üçüncülüğü yarışını sürdüren iki takımın da amacı sahadan 3 puanla ayrılıp avantaj elde etmek. Bu mücadelede 2 takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Avrupa kupalarına katılma yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında önemli bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde 4 puan gerisinde olduğu Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 21.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Ligde yaptığı son 3 karşılaşmada 7 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, haftaya 50 puanla 7. sırada girdi. Sivasspor ise 33. hafta öncesinde 54 puanla 3. sırada yer aldı. FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemedi. 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. ÖMER FARUK, İLK KEZ 11'DE Fenerbahçe forması giyen 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu. 28. RANDEVU Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İLK 11'LER Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi. Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Cofie, Mert Hakan, Yatabare, Emre, Kone. MAÇTAN DAKİKALAR Dakika 1: Claudemir'in ara pasına hareketlenen Mert Hakan'dan önce kalesini zamanında terk eden Altay topa hakim oldu. Dakika 4: Appindangoye'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Emre'nin vuruşu üstten dışarı gitti.