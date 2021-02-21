Ülker Stadı'nın bozuk zeminine taraftar, sosyal medyada isyan etti

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında Kadıköy'de oynanan mücadele öncesinde yoğun maç temposunu kaldıramayan ve ciddi bozulmalar yaşayan zemin için düzeltme çalışmaları yapıldı.

Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken, zemine sanal güneş ışığı uygulandı. Son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİ

Ülker Stadı'nın zeminin kötü hali, Fenerbahçe taraftarının da sosyal medyada tepkisini çekti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı