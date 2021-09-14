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Fenerbahçe'de yeni Pereira-Van Persie vakası! Şimdi de Mesut Özil

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Mesut Özil'in fizik olarak yeterli seviyeye ulaşmadığına dair eleştiriler yapılıyor. Mesut, Pereira'nın as oyuncusu olamadı. Yıldız futbolcu yedek bırakılıyor ve 90 dakikayı tamamlayamıyor. Yönetimin bir kanadı Mesut'un oynaması gerektiğini savunuyor. Bir kısım da Pereira'ya hak veriyor. Taraftarlar da aynı şekilde bölünmüş durumda. Mesut Özil, destek mesajlarına teşekkür etti. Hafızalara da Pereira-Van Persie olayı geldi.

Fenerbahçe'de ilk puan kaybı ile ortalık yeniden karıştı. Maçın ardından bir grup taraftar Başkan Ali Koç ve yönetimine, "Masaya yumruğu vurun, hakemlere ve TFF'ye cevap verin" tepkisini gösterdi. Bununla birlikte Mesut Özil tartışmaları da başladı.

HIZLI BAŞLADI

Mesut Özil, ligin ilk maçında Adana Demir'e karşı bir gol kaydetti, Antalya maçında sonradan girip Valencia'ya asist yaptı. Ancak fizik olarak Pereira'nın beklentisini karşılayamadı. Mesut'un, 3-4-3 sisteminde kanat-forvet gibi oynatılmasından dolayı performansının düşük olduğuna dair görüşler de var.

Fenerbahçe'de yeni Peraira-Van Persie vakası! Mesut Özil tartışması camiayı böldü

MESUT'TAN TEŞEKKÜR

Mesut Özil, sosyal medyada kendisi için açılan destek etiketine teşekkür etti. Mesut, "İnanılmaz destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni Peraira-Van Persie vakası! Mesut Özil tartışması camiayı böldü

VAN PERSİE KRİZİ

Vitor Pereira, ilk döneminde dünyaca ünlü futbolcu Van Persie ile büyük sorun yaşamıştı. Yedek kalan Hollandalı futbolcu Pereira'yı itmiş, zaman zaman sert tepkiler göstermişti. Mesut Özil bunların hiçbirini yapmadı ancak oyundan çıkarken bir hayli üzgün. Önümüzdeki haftalarda yaşanacaklar merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de yeni Pereira-Van Persie vakası! Şimdi de Mesut Özil
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