Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor

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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertli takımını öne geçiren golü atan Diego Rossi, Süper Lig'de ilk kez ağları sarstı. Maçta etkili bir performans gösteren Uruguaylı futbolcu için taraftarlar sosyal medyada övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanında Diego Rossi'nin ayağından bulduğu golle öne geçti. Uruguaylı yıldız, karşılaşmada etkili bir oyun sergileyerek sarı-lacivertli taraftarları mest etti.

TARAFTARDAN TAM NOT ALDI

Süper Lig'de ilk golünü atan Diego Rossi, Hatay karşısında sergilediği etkili performansla sarı-lacivertli taraftarlardan tam not aldı. Yapılan binlerce övgü paylaşımının ardından Uruguaylı yıldızın adı sosyal medya gündeminin zirvesine çıktı.

Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor

Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor

Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor

Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor

Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor
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