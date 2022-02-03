Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-lacivertli ekibe geri dönen Ozan Tufan, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.