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Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-lacivertli ekibe geri dönen Ozan Tufan, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Mesut Özil ve Altay Bayındır günü takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Luiz Gustavo ve Filip Novak da günü tedavi programları ile noktaladı. Milli takımlarından dönen Marcel Tisserand ve Kim Min-Jae ise takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ozan Tufan, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Haber

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