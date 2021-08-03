Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı
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Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı

Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil de fotoğraf makinesini eline alarak idmanda arkadaşlarını fotoğrafladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan idman dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak.

GÜNÜN FOTOĞRAFLARI MESUT ÖZİL'DEN

Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, futboldaki maharetini saha dışına taşıyarak foto muhabirlik yaptı. Sabah saatlerindeki antrenmanın ardından şut çalışması için sahadaki yerini alan Mesut, bir süre sonra vizörün başına geçti ve bu sefer deklanşöre basan isim olarak günün karelerine imza atarak İrfan Can Kahveci'yi fotoğrafladı.

(İHA)

Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı
Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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