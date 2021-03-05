Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı

05.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:42
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı atlatan Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan idmanda, Fraport-TAV Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalıştı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı atlatan Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı oyuncu fazla yüklenme olmaması için idmanın son bölümünde takımdan ayrıldı. Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar ise günü özel program dahilinde yapılan çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil'in de tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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