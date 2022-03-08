Trabzonspor maçında akıbeti belli oldu! Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'de kalması imkansız

Sezon başında Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın tavsiyesiyle transfer edilen Kim Min-Jae, Fenerbahçe'nin gözbebeği oldu. 25 yaşındaki Güney Koreli stoper kısa sürede takımın en önemli futbolcularından biri oldu.

İNANILMAZ DEPAR

Güney Koreli stoper, Trabzonspor maçında 90+6'da attığı deparla sosyal medyada gündemin zirvesine oturmuştu. Kim'in Trabzonspor maçındaki performansı hala dillerde.

GÖZLEMCİLER TAKİP ETTİ

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, sosyal medyadan Fenerbahçe'nin yıldızıyla ilgili bomba bir haber ortaya attı. Portekizli gazeteci, Kim'i Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un izlediğini yazdı.

"O PARAYA ALAMAZLAR"

Başkan Ali Koç, sezon başında Kim'in serbest kalma bedelinin 9 milyon euro olduğu haberlerine, "O paralara alabiliyorlarsa gelsinler bakalım" diye cevap vermişti.

AVRUPA KULÜPLERİ İÇİN UCUZ

Fenerbahçe, Kim'i 20 milyon euro seviyelerinin altına bırakmak istemiyor. Türk kulüplerinin ekonomik koşulları nedeniyle Avrupa kulüpleri için Süper Lig önemli bir pazar haline geldi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de kalma ihtimali yüksek görülmüyor.

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