Trabzonspor maçında akıbeti belli oldu! Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'de kalması imkansız
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta Kim Min-Jae'yi Avrupa'dan 5 dev kulübün izlediği ortaya çıktı. Kim'in üst düzey performansı, gözlemcileri mest etti. Dev kulüpler Kim'i transfer etmek için kolları sıvadı.
Sezon başında Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın tavsiyesiyle transfer edilen Kim Min-Jae, Fenerbahçe'nin gözbebeği oldu. 25 yaşındaki Güney Koreli stoper kısa sürede takımın en önemli futbolcularından biri oldu.
Güney Koreli stoper, Trabzonspor maçında 90+6'da attığı deparla sosyal medyada gündemin zirvesine oturmuştu. Kim'in Trabzonspor maçındaki performansı hala dillerde.
Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, sosyal medyadan Fenerbahçe'nin yıldızıyla ilgili bomba bir haber ortaya attı. Portekizli gazeteci, Kim'i Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un izlediğini yazdı.
Başkan Ali Koç, sezon başında Kim'in serbest kalma bedelinin 9 milyon euro olduğu haberlerine, "O paralara alabiliyorlarsa gelsinler bakalım" diye cevap vermişti.
Fenerbahçe, Kim'i 20 milyon euro seviyelerinin altına bırakmak istemiyor. Türk kulüplerinin ekonomik koşulları nedeniyle Avrupa kulüpleri için Süper Lig önemli bir pazar haline geldi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de kalma ihtimali yüksek görülmüyor.