Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'e İrfan Can'dan destek geldi
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'e İrfan Can'dan destek geldi

28.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:07

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Caner Erkin sürpriz bir şekilde kadro dışı kaldı.Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan yeni transfer İrfan Can Kahveci de, Instagram'dan Caner Erkin ile olan fotoğrafını paylaşarak tecrübeli futbolcuya destek verdi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, sarı-lacivertlilerin mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı kritik Trabzon deplasmanı öncesi kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un aldığı bu karar sosyal medyada da gündem oldu.

TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Kadro dışı bırakılmasının ardından Caner Erkin, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formasının armasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşmıştı. Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül gibi futbolcular da Caner'in paylaşımını beğenerek tecrübeli futbolcuya destek verdi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'e İrfan Can'dan destek geldi

İRFAN CAN'DAN CANER PAYLAŞIMI

Sakatlığı nedeniyle Trabzon'a götürülmeyen, sarı-lacivertlilerin çok şey beklediği yeni transfer İrfan Can Kahveci de, Caner'e destek çıkarak birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Caner Erkin'in kahve içmesi dikkat çekti. Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e dair bir açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'e İrfan Can'dan destek geldi

CANER'DEN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

Caner Erkin bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak zorlu Trabzonspor maçı öncesi takıma başarılar diledi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'e İrfan Can'dan destek geldi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'e İrfan Can'dan destek geldi
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