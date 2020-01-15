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Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

15.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:31
Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı

, Süper Lig'in 18'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 12.30'da başladı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA
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