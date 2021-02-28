Fenerbahçe'de Erol Bulut Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de Erol Bulut Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

28.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:22
Fenerbahçe'de Erol Bulut Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kritik Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin krizi yaşanıyor. Trabzon'a götürülmeyen başarılı futbolcunun kadroya neden alınmadığı merak edilirken, olayın perde arkası ortaya çıktı. Deneyimli oyuncunun Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete gösterdiği tepki nedeniyle kadroya alınmadığı aktarıldı.

Geçen hafta alınan Göztepe yenilgisinin ardından şampiyonluk yarışında bir adım geride kalan Fenerbahçe rakiplerinin kazandığı haftada Trabzon'da hata yapmak istemiyor.

TAKIMIN EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCUSU

Karadeniz ekibi ile önemli bir maça çıkacak olan sarı lacivertli ekipte, takımın en çok asist yapan oyuncusu olan Caner Erkin kadroya alınmadı.

KADRODA OLMADIĞINI GÖRÜNCE DİREKT EVE GİTTİ

Hafta içi yapılan çalışmalarda yedek takımda olacağı belli olan Erkin, dün maç kadrosuna alınmadığını öğrenince antrenmanın ardından direkt olarak evine gitti.

OYUNDAN ALINIRKEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Deneyimli oyuncunun kadroda neden yer almadığı merak konusu olurken, geçen hafta oynanan Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete gösterdiği tepkinin bu kadarda önemli rol oynadığı öğrenildi. Göztepe'nin Halil'le attığı golde de hata yapan Caner'e Erol Bulut tepki göstermişti. Caner bu maçtan önce de oyundan alındığı bazı karşılaşmalarda hocasına tepki gösterdi.

İPLER GENÇLERBİRLİĞİ VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA KOPTU

Fakat ikili arasındaki gerilim daha önceye dayanıyor. Ligin ilk yarısında formdaykenGençlerbirliği maçında yedek kulübesinde olan Caner, bu maçta oynamak istediğini Erol Bulut'a bildirmişti. Milli takımdan döndüğü gerekçesiyle oyuncusunu dinlendiren Bulut, Caner'i bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde de yedek bırakmıştı. Caner de bu karar sonrası hocasına güvenini kaybetti ve ipler büyük ölçüde orada koptu.

FORMALI PAYLAŞIM YAPTI

Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin ilginç bir paylaşımda bulundu. Deneyimli sol bek Fenerbahçe armasını öptüğü fotoğrafı yayınladı ve sarı-lacivertli kalpler koydu.

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