Fenerbahçe'de divan başladı
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Fenerbahçe'de divan başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı.

08.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:00
Fenerbahçe'de divan başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı.

'nde gerçekleşen divan toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile divan kurulu üyeleri katıldı. Söz alan divan üyeleri kürsüye çıkarak kulübün gelişmeleri hakkında konuşacakken, Başkan Ali Koç da eleştirilere cevap verecek.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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