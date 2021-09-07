Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Ayrılması kesinleşti!

Fenerbahçe'nin transfer döneminin başında bedelsiz olarak kadroya kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK yolunda. Kadroda düşünülmeyen oyuncu Steven Caulker, eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi biten Steven Caulker, yaz transfer dönemi başında Fenerbahçe'ye katılmıştı. Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından kadroda düşünmediği ve forma şansı vermediği Caulker ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kayserispor ve Gaziantep FK'nın kadrosuna katmak istediği İngiliz stoper, eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ile anlaşmaya çok yakın. Yıldız oyuncunun Gaziantep FK ile anlaşmasında en etkili ismin daha önce Alanyaspor'da birlikte çalıştığı teknik direktör Erol Bulut'un olduğu gelen bilgiler arasında. Caulker'ın bugün Gaziantep FK ile sözleşme imzalayacağı iddia edilmekte.

STEVEN CAULKER KİMDİR?

Steven Roy Caulker29 Aralık 1991 yılında Londra'da doğan, İngiliz futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşmaya çok yakındır.

KULÜP KARİYERİ

Hounslow Borough

Gençliğinde yetenekli bir atlet olmasına rağmen, Caulker futbol kariyerine devam etmeyi seçti ve ilk futbol kulübü Hounslow Borough oldu. Başlangıçta bir merkez orta saha oyuncusu olarak oynadıktan sonra, bir teknik direktörün tavsiyesi üzerine stoper bölgesine geçiş yaptı.15 yaşında bir Hounslow maçından sonra, Tottenham Hotspur, Chelsea, Reading ve Queens Park Rangers dahil yedi kulüple denemeler teklif aldı.

Tottenham Hotspur

Caulker, 2007 yılında Tottenham Hotspur genç takımına transfer oldu ve 2007-08 sezonunda 16 Yaş grubu oyuncusu olarak 18 Yaş Altı takımına girdi. 2008-09 sezonunda 31 maça çıktı ve bir gol attı. Ayrıca o sezon A takımında yedek kadroda yer alarak, beş maçta yedek kulübesinde bulundu. Aynı sezonunda 18 Yaş Altı'nın takımın kaptanlığını yaptı. ilk profesyonel sözleşmesini Temmuz 2009'da Tottenham'da imzaladı.

Caulker 3 sezon kiralık olarak forma giydikten sonra 5 Temmuz 2012'de, Tottenham Hotspur ile 2016 yazına kadar dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Sezon başında görev almayarak yedek kalan Caulker, 20 Eylül 2012'de Avrupa'daki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi grup aşaması maçında Lazio'ya karşı çıktı ve takımının 0-0 berabere kaldığı maçta çıktı ve takımın 1 puan almasında önemli rol oynadı. Caulker sezonu Tottenham formasıyla çıktığı 28 maçta 2 gol atarak tamamladı.

Yeovil Town (kiralık)

Caulker, Temmuz 2009'da takım arkadaşı Ryan Mason ile birlikte League One ligi ekiplerinden Yeovil Town kulübüne kiralık olarak transfer oldu. Ligdeki ilk maçına 2009-10 sezon başında Yeovil'in 2-0 kazandığı Tranmere Rovers karşısında çıktı. Yeovil'in Oldham ile 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra, Caulker Futbol Ligi'nde Haftanın Takımı seçildi.Tottenham'ı kiralık olarak giden diğer oyuncular Ryan Mason ve Jonathan Obika ile birlikte, 5 Kasım 2009'da tarihinde kiralık olarak 2009-10 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi uzatıldı. Caulker, 1 Mart 2010 tarihinde MK Dons'a karşı 1-0'lık alınan galibiyetinin ardından ikinci kez haftanın takımı'na seçildi. Caulker, Yeovil'in 45 lig maçının 44'ünde ilk on birde yer aldı.

Bristol City (kiralık)

Tottenham'daki ilk maçından sadece beş gün sonra Caulker, sezonun sonuna kadar EFL Championship ligi kulübü Bristol City'ye kiralandı. Bristol City'deki ilk maçına deplasmanda Portsmouth'a 3-1 yenildikleri maçta çıktı. Caulker ilk golünü 16 Ekim'de, 50. profesyonel maçında, Bristol City'nin Cardiff City'ye karşı 3-2 mağlup ettiği maçta attı. Bristol City'yi küme düşme bölgesinden uzaklaştırmaya yardımcı olan olağanüstü formu sayesinde Caulker, Kasım ayı npower Futbol Ligi için Ayın Genç Oyuncusu ile ödüllendirildi.

Swansea City (kiralık)

Caulker, 1 Temmuz 2011 tarihinde tecrübe kazanması için bir sezonluk daha kiralık Premier League'e yeni yükselen Swansea City transfer oldu.

Cardiff City

Caulker, 31 Temmuz 2013'te tarihinde Tottenham kulübünden Premier League'e yeni yükselen Cardiff City kulübüne 8 milyon sterlini aşan bir kulüp rekoru ücreti dört yıllık sözleşmeye imza atarak transfer oldu. Caulker, Cardiff City'teki ilk maçına sezonun ilk lig maçında 17 Ağustos 2013'te West Ham United'a 2-0 yenildikleri maçta çıktı. Caulker, Cardiff City adına ilk golünü, Premier League'de Swansea City'ye karşı 1-0 kazandıkları maçta attı. 8 Mart 2014'te Fulham'a karşı 3-1 kazandıkları galibiyette iki gol attı. Steven Caulker 2013-14 sezonunda 39 maçta forma giyip 5 gol atmasına rağmen takımın bir alt lige düşmesini engelleyemedi.

Queens Park Rangers

22 Temmuz 2014'te Caulker, açıklanmayan bir ücret karşılığında Queens Park Rangers FC'a transfer oldu ve dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüpteki ilk golünü 20 Eylül'de Stoke City'ye karşı 2-2 berabere kaldıkları maçta attı. Caulker, 28 Aralık 2017'de Queens Park Rangers FC ile karşılıklı olarak anlaşarak kulüpten ayrıldı..

Southampton (kiralık)

Caulker, 29 Temmuz 2015'te Premier League kulübü Southampton'a bir sezonluk kiralık olarak katıldı. Southampton formasıyla ilk maçına 6 Ağustos 2015'te UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu maçının ikinci ayağında SBV Vitesse karşısında çıktı. Caulker, Southampton formasıyla yalnızca sekiz maçta forma giydi.

Liverpool (kiralık)

Caulker'ın Southampton ile olan kralık sözleşmesini 12 Ocak 2016'da iptal edirek sezon sonuna kadar Premier League'in köklü ekiplerinin Liverpool'a kiralandı transfer oldu.Caulker, Liverpool'daki ilk maçına 13 Ocak 2016'da Arsenal ile Anfield'da 3-3 berabere kaldıkları maçta 87. dakikada Adam Lallana'nın yerine yardımcı forvet olarak girdi. Sonraki iki lig maçında, evinde Manchester United ve deplasmanda Norwich Citymaçına 90. dakikada forvet olarak girdi ve 95. dakikada Lallana'nın galibiyetine katkıda bulundu.

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Caulker, Queens Park Rangers FC'den ayrıldıktan 6 hafta sonra, 8 Şubat 2018 tarihinde Dundee ile bir buçuk yıllık bir anlaşma imzaladı. Dundee formasıyla ilk maçına 13 Şubat 2018'de Kilmarnock'ta 3-2 mağlubiyetle çıktı. Nisan 2018'de Dundee, Norveç şampiyonu Rosenborg'un Caulker için yaptığı kulüp rekoru teklifini reddetti."31 Ağustos'taki transferin son saatlerinde Caulker, sözleşmesinde bir maddeyi tetikledikten sonra Dundee'den ayrıldı.

Alanyaspor

Caulker, 15 Ocak 2019'da Süper Lig'in Alanyaspor takımına transfer oldu. 29 Nisan 2019'da Alanya'da kaza yapan minibüste Caulker bulunuyordu. Kazada Josef Šural hayatını kaybetti. Caulker ve birkaç takım arkadaşı, kazada hayati tehlike oluşturmayan yaralarla yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Caulker, 2019-20 sezonunun ilk altı Alanyaspor maçına başladı ve ardından takımı yenilmedi ve ligin zirvesinde yer aldı. Alanyaspor, Caulker'ın yedek olduğu Beşiktaş maçını 2-0 kaybetti. Caulker, sezonu Türkiye'nin üç büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hemen üzerinde beşinci sırada tamamladı. Beşinci sırada bitiren Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda yer aldı.

Fenerbahçe

30 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları devam ederken transfer edilen futbolcu, Vitor Pereria'nın takımın başına geçmesiyle birlikte sadece 3 hazırlık maçında forma giydi. Vitor Pereria'nın Caulker'ı kadroda düşünmediği öğrenildive futbolcunun lisansı çıkartılmadı.

Millî takım kariyeri

10 Ağustos 2012'de, İtalya'ya karşı oynanacak olan hazırlık maçı için İngiltere takımına çağrıldı, ancak sahaya çıkamadı. 8 Kasım 2012'de Caulker, İsveç'e karşı hazırlık maçı için Roy Hodgson'dan İngiltere millî futbol takımına ikinci kez çağrıldı. Caulker, hazırlık maçına 14 Kasım'da İsveç'e karşı başladı ve Steven Gerrard'ın serbest vuruşta yaptığı ortasında ilk golünü attı. O İngiltere 2-1 önde ile değiştirilmeden önce ilk 74 dakika oynadı. Takım sonunda 4-2 kaybetti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.