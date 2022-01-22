Fenerbahçe'de Berke depremi! Tepkilere dayanamayınca hesaplarını kapattı - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de Berke depremi! Tepkilere dayanamayınca hesaplarını kapattı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Sivasspor'la oynadığı maçtan sonra Berke Özer sosyal medya hesaplarını kapattı. Genç kalecinin gelen ağır mesajlar üzerine böyle bir önlem aldığı konuşuluyor.

Altay Bayındır'ın sakatlığından sonra kaleyi devralan Berke Özer için son haftalar iyi geçmiyor. Takımın puan kaybettiği maçlardan sonra genç kaleci de tepkilerden nasibini almaya başladı.

Fenerbahçe'de Berke depremi! Tepkilere dayanamayıp hesaplarını kapattı

SUÇLU BULUNDU

Sivasspor maçında önemli kurtarışlar yapan Berke, yenilen frikik golünden dolayı taraftarın gazabına uğradı. Berke Özer, maçtan kısa süre sonra sosyal medya hesaplarını kapattı. Sezon sonu mukavelesi bitecek Berke'nin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Berke depremi! Tepkilere dayanamayıp hesaplarını kapattı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Berke Özer, Sivasspor, Spor, Haber

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