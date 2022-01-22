Fenerbahçe'de Berke depremi! Tepkilere dayanamayınca hesaplarını kapattı
Fenerbahçe'nin Sivasspor'la oynadığı maçtan sonra Berke Özer sosyal medya hesaplarını kapattı. Genç kalecinin gelen ağır mesajlar üzerine böyle bir önlem aldığı konuşuluyor.
Altay Bayındır'ın sakatlığından sonra kaleyi devralan Berke Özer için son haftalar iyi geçmiyor. Takımın puan kaybettiği maçlardan sonra genç kaleci de tepkilerden nasibini almaya başladı.
SUÇLU BULUNDU
Sivasspor maçında önemli kurtarışlar yapan Berke, yenilen frikik golünden dolayı taraftarın gazabına uğradı. Berke Özer, maçtan kısa süre sonra sosyal medya hesaplarını kapattı. Sezon sonu mukavelesi bitecek Berke'nin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.