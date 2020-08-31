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Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak

Bu sezon transfer ettiği 11 futbolcuyla kadrosundaki oyuncu sayısı 35'e yükselen Fenerbahçe'de ciddi bir revizyon olacak. Teknik direktör Erol Bulut, gönderilmesinde sakınca görmediği 11 futbolcunun ismini Emre Belözoğlu ve yönetime bildirecek.

31.08.2020 08:01 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:44

Yeni transferlerle kadrosu iyice kabaran ve toplam 35 futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de bu hafta Erol Bulut'un gitmesinde sakınca görmediği isimleri Emre Belözoğlu ve yönetime bildirmesi bekleniyor.

Samandıra'daki idmanların ardından Topuk Yaylası kampında da oyuncuları yakından görme fırsatı bulan Bulut sistemine uymayan "Olmazsa kayıp değil" dediği isimleri belirledi. Belirlenen bu isimlerin bazılarının takasta kullanılması bekleniyor. Bazılarından da kendilerine takım bulmaları istenecek.

KENDİLERİNİ GÖSTEREMEDİLER

Gerek yeni transferlerin gelişi, gerek geçen seneki form grafikleri, gerekse Bulut'un oynatacağı sisteme uymayacağı düşünülen isimler şunlar:

MURAT SAĞLAM: Beklenen çıkışı bir türlü yapamadı, geçen sene sakatlıklar, formsuzlara rağmen formayı kapamadı. Bu yıl da Topuk Yaylası'nın en zayıf halkası olarak göze çarptı.

MICHAEL FREY: Muriqi'in gitme durumuyla birlikte Valencia'yı transfer eden, forvet hattına üç isimle güç katan ve bir golcü daha arayan Erol Bulut, Frey'i kesinlikle düşünmüyor.

TOLGAY ARSLAN: Beşiktaş'tan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen ciddi bir uyum sorunu yaşayan Tolgay da gönderilmesi muhtemel isimler arasında.

TAKVİYELERLE FORMA ŞANSLARI AZALDI

NABIL DIRAR: Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu ile yaşadığı gerilim tatlıya bağlansa da Faslı yıldızın forma şansı yapılan ve yapılmak istenen transferlerle iyice zora girdi.

MEVLÜT ERDİNÇ: İstanbulspor maçında iyi bir görünüm verse de sakatlıklardan başını bir türlü kurtaramayan Mevlüt'ün de gönderilme ihtimali güçlendi.

GARRY RODRIGUES: Geçtiğimiz yıl kötü bir grafik çizen, bu yıl da kamplarda vasatın üzerine çıkamayan Rodrigues'in bir de yüksek maaş alması kendisini gidecek isimler arasına soktu.

SADIK ÇİFTPINAR: Geçtiğimiz yıl kötü bir sakatlık yaşayan Sadık'ın taraftar ve yönetim tarafından çok sevilmesine rağmen kiraya verilmesi gündemde.

GENÇLERE KİRALAMA FORMÜLÜ

İSMAİL YÜKSEK VE BARIŞ SUNGUR: Erol Bulut kampta yaptığı sohbet toplantısında gençlerin oynamasından yana olduğunu belirterek kiraya verilmelerine sıcak baktığını açıkça ifade etti.

JAILSON: Stoper mevkiinde oynayarak geçirdiği sezonda taraftarın en çok tepki gösterdiği isim haline gelen Brezilyalı için kiralama veya satış imkanları değerlendirilecek.

MIHA ZAJC: Kampların ve idmanların kayıp yıldızı olan Zajc'ın da artık bu takımda kalması çok zor gözüküyor.

OZAN TAKASTA KULLANILABİLİR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut satılacak ve kiralanacakların yanı sıra takasta kullanılabilecek isimlere de karar verirken takımda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

OZAN TUFAN: Güçlenen ve kalabalıklaşan orta sahada özellikle Sosa'nın takıma girmesiyle Ozan Tufan'ın forma şansının zorlaşacağını düşünülürken, milli futbolcunun Visca veya Dorukhan takasında düşünüldüğünü öne sürüldü.

LUIZ GUSTAVO: Geçtiğimiz sezonun kralı, taraftarın en sevdiği ismi Gustavo'nun kafası çok karışık. Kendisine yapılan cazip teklifin etkisinde kaldığı görülen Gustavo, son üç hazırlık maçında da tanınmayacak kadar durgun ve etkisizdi. Durumunun bu hafta netleşmesi bekleniyor.

DENİZ TÜRÜÇ: Genç yıldızın artık forma savaşının sertleştiği Fenerbahçe'de adı takas veya rakip takımlara transferde geçiyor. Oynamak için çok çaba sarf etmek zorunda olduğunun farkında.

Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (2)
KAMİL: Bu fenerden hiçbir cacık olmaz
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ALİİİİ: bu takıma bir kaliteli KALECİİİİİ Lazımmm 2 tane stoper 1 ön libero muriç giderse 1 santfor ve sağ açık lazım. . . . şu anki kadro ile ilk üçe giremezzzzzz
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