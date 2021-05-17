Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı krizi! Ali Koç aldığı yanıta çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun Acun?
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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı krizi! Ali Koç aldığı yanıta çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun Acun?

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Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken, camia içindeki huzursuzluk tavan yapmış durumda. Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun Sivasspor maçındaki değişiklikleri sonrası teknik direktörlük koltuğu için arayışa başlarken, Acun Ilıcalı ile arasında geçen bir diyalogda da bir hayli sinirlendiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda fikir değiştirdi. Emre Belözoğlu'nun bir şansı hak ettiğini düşünen Koç, Sivas yenilgisi sonrasında arayışlara başladı.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; şampiyonluk fırsatının kaçtığı Sivas maçında 2-0 geriye düşülmesinin ardından dakikalar 51'i gösterirken Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın oyundan alması Ali Koç'u çileden çıkardı. Maç sırasında oturduğu yerden kalkarak içeri giren Koç, birlikte maçı izlediği isimlere "Böyle değişiklik olmaz. Geçen haftalarda da değişiklikler sonrasında takım hep geriye gidiyordu ama bu artık kabul edilemez. Ozan'ın çıkması olacak iş değil" diyerek tepki gösterdi, yenilginin ardından adeta yıkıldı. Belözoğlu'nun tecrübesiz oluşunun gelecek yıl için de sorun olacağını düşünen Koç, yeni dönemde deneyimli bir isimle çalışma kararı aldı.

"OYNAYACAK, BEN KONUŞTUM"

Ali Koç'un tepki gösterdiği bir başka konu da Acun Ilıcalı'nın takımın çok içinde oluşu. Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isim olan Ilıcalı, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından takımla daha yakından ilgilenmeye başladı. Alanya deplasmanına özel uçağıyla giden Başkan Ali Koç'un sakatlığı bulunan Mesut Özil'le ilgili "Acaba oynar mı?" sorusuna Ilıcalı'nın "Oynayacak, ben konuştum" cevabını vermesi Ali Koç'u kızdırdı.

"BEN BİLMİYORUM, SEN NEREDEN BİLİYORSUN ACUN?"

Ilıcalı'ya, "Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun Acun?" diyen Koç, "Bu kulüp için çok çaba harcıyorsun çok şeyler yaptın ama bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum" çıkışını yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı krizi! Ali Koç aldığı yanıta çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun Acun?
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Haber Yorumları (2)
CEMALETTİN ŞÜKRÜ EREN: ali koç sizin beyniniz ticaretten başka bişeye çalışıyomu. takım oynatmak yönetmek ruh işi.sizde o ruh biz göremiyoz taraftar olarak.acuna kızıyonda sizin ibb den çıktığınızmı varki. sanki imamoğlu değilde siz yönetiyosununz ibb yi.git takımın başında dur diyemiyorum iylik yapta bırakda git.maç seyredecek heves bırakmadın.defol kısaca
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NAMİK KEMAL ERDEM: Burada medya bakmak gerek,hangi oluşumdan yazanlar onlar.baskan koç belki fazla iyi niyetlidir ama sonuçta Fenerbahçe için gece gündüz çalışan bir Taraftar.Yonetim istifa bagarma başlayan kulübe kaç krs fayda oldu acaba . ortalığı karıştırmaktan başka hedefi yok.25 mil taraftar olmadı kesin ama 5 mil olsa v zenginler hariç adam başı 100 TL verseler bak neler olur.kenetlenmek zaman geldi gerçek Taraftar gösterin bakalım.zenginler sizde yedirmeyin destek olun
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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı krizi! Ali Koç aldığı yanıta çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun Acun? - Haberler Spor
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