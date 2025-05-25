Fenerbahçe daha önce Euroleague şampiyonu oldu mu, kaç kere oldu, en son ne zaman oldu?

Fenerbahçe daha önce Euroleague şampiyonu oldu mu, kaç kere oldu, en son ne zaman oldu?
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 78-68 yenen Fransa temsilcisi Monaco, finalde yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Fenerbahçe daha önce Euroleague şampiyonu oldu mu, kaç kere oldu, en son ne zaman oldu?

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 78-68 yenen Monaco, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Peki, Fenerbahçe daha önce Euroleague şampiyonu oldu mu, kaç kere oldu, en son ne zaman oldu?

FENERBAHÇE DAHA ÖNCE EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU MU?

Kulüp, en başarılı dönemini 2000'lerden sonra elde etti. EuroLeague organizasyonunda 2016-17 sezonunda şampiyon oldu ve bunu başaran ilk Türk spor kulübü oldu. Fenerbahçe ayrıca bir NBA takımına karşı galibiyet alan tek Türk takımıdır.

Fenerbahçe daha önce Euroleague şampiyonu oldu mu, kaç kere oldu, en son ne zaman oldu?Fenerbahçe Euroleague anıtı

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında AS Monaco ile karşılaşıyor. 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de Etihad Arena'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final maçında Panathinaikos'u 82-76 ile geçti. Takımımızda Devon Hall 18, Tarık Biberovic 15, Errick McCollum 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in sakatlığı bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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