Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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