Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Haberi Kaydet