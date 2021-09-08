Fenerbahçe, Caulker'i Gaziantep'e kiraladı

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, Gaziantep'e kiralandı.

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, Gaziantep'e kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama, "Oyuncumuz Steven Caulker, 2021-2022 sezonunda kariyerine Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde devam edecektir. Kendisine başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelen Caulker, Akdeniz temsilcisinde 2,5 sezonda Süper Lig'de 71, Türkiye Kupası'nda 13 maça çıktı. Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten Caulker, Fenerbahçe'ye imza attı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerde resmi maçta forma giyemeden Gaziantep'e gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay