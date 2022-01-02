Fenerbahçe çareyi yerli hocada buldu! Büyük buluşma için şartlar çok uygun

Fenerbahçe'de gündeme gelen son hoca adayı Okan Buruk. Okan Buruk ismi sezon başında düşünülmüş ancak özel sorunları nedeniyle takım çalıştırmak istemediği için teklif götürülmemişti.

ARA VERMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre; Kariyerine kaldığı yerden devam etmek isteyen Buruk'a teklif götürülecek. Sarı-Lacivertli camiada Okan Buruk ismine karşı bakış pozitif.

İKİ ZAFERİ DE TATTI

48 yaşındaki başarılı hoca, Akhisarspor'la 2017-18'de Türkiye Kupası'nı kazandı. Damgasını ise Başakşehir'de vurdu. Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet