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Fenerbahçe çareyi yerli hocada buldu! Büyük buluşma için şartlar çok uygun

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler, Okan Buruk'a teklif götürüyor. Özel sorunlar nedeniyle takım çalıştırmayan Okan Buruk, kariyerine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Adı sık sık Fenerbahçe'ye yakıştırılan Buruk için şartlar şu anda çok uygun.

Fenerbahçe'de gündeme gelen son hoca adayı Okan Buruk. Okan Buruk ismi sezon başında düşünülmüş ancak özel sorunları nedeniyle takım çalıştırmak istemediği için teklif götürülmemişti.

Fenerbahçe çareyi yerli hocada buldu! Büyük kavuşma için şartlar çok uygun

ARA VERMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre; Kariyerine kaldığı yerden devam etmek isteyen Buruk'a teklif götürülecek. Sarı-Lacivertli camiada Okan Buruk ismine karşı bakış pozitif.

Fenerbahçe çareyi yerli hocada buldu! Büyük kavuşma için şartlar çok uygun

İKİ ZAFERİ DE TATTI

48 yaşındaki başarılı hoca, Akhisarspor'la 2017-18'de Türkiye Kupası'nı kazandı. Damgasını ise Başakşehir'de vurdu. Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (2)
Brütüs:Sayın Ali Koç panik halde. Biraz sakin kalıp, etrafına kariyerli, güçlü futbol akılları almalı. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:Ali Koç seçimde istemediğimi hissettiğim an giderim demişti. Kaç maçtır tribünler istifa ediyor FB Ali Babanın çiftliği olmuş. Ali babanın bir çiftliği var Fener Fener. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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