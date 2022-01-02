Fenerbahçe çareyi yerli hocada buldu! Büyük buluşma için şartlar çok uygun
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Sarı-Lacivertliler, Okan Buruk'a teklif götürüyor. Özel sorunlar nedeniyle takım çalıştırmayan Okan Buruk, kariyerine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Adı sık sık Fenerbahçe'ye yakıştırılan Buruk için şartlar şu anda çok uygun.
Fenerbahçe'de gündeme gelen son hoca adayı Okan Buruk. Okan Buruk ismi sezon başında düşünülmüş ancak özel sorunları nedeniyle takım çalıştırmak istemediği için teklif götürülmemişti.
ARA VERMİŞTİ
Sabah'ın haberine göre; Kariyerine kaldığı yerden devam etmek isteyen Buruk'a teklif götürülecek. Sarı-Lacivertli camiada Okan Buruk ismine karşı bakış pozitif.
İKİ ZAFERİ DE TATTI
48 yaşındaki başarılı hoca, Akhisarspor'la 2017-18'de Türkiye Kupası'nı kazandı. Damgasını ise Başakşehir'de vurdu. Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu.
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