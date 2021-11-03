Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı

Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Fatih Aydın, Türkiye'ye getirildi. Uçaktan inerken Fenerbahçe forması üzerine siyah bir tişört giydiği görülen Aydın'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından yalnızca sarı-lacivertli formayla görüntülenmesi Fenerbahçe camiasından tepki çekti.

ESKİ YÖNETİCİDEN SERT TEPKİ

Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu "Çiftlikbank dolandırıcısı şahsiyet ülkeye siyah tişört ile geliyor ve kameraların karşısına Fenerbahçe forması ile çıkartılıyor. Çok net ki; 3 Temmuz'u kurgulayan FETÖ'cüler halen temizlenememiş ve bizimle uğraşıyor. @EmniyetGM @TC_icisleri @tcbestepe acilen açıklama yapmalı!" paylaşımında bulundu.

"BUNA İZİN VERENLERİ FENERBAHÇE MÜZESİNİ GEZMEYE DAVET EDİYORUM"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ise konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "İnsanların vicdanını rahatsız eden bir dolandırıcının üzerindeki tişörtün çıkarılıp Fenerbahçe formasıyla teşhir edilmesini sağlayanları ve buna izin verenleri Fenerbahçe müzesini gezmeye davet ediyorum! Tüm Fenerbahçe taraftarının pazar günkü Kayserispor maçına çubuklu formayla gelmesini öneriyorum!" paylaşımında bulundu.

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