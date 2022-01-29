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Fenerbahçe çalışmalarıına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe çalışmalarıına devam etti

Fenerbahçe, lig hazırlıklarına Antalya'da devam ederken sakatlıkları dolayısıyla kampın başında takımla birlikte yer almayan Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci akşam antrenmanıyla birlikte kafileye katıldı.

Fenerbahçe, lig hazırlıklarına Antalya'da devam ederken sakatlıkları dolayısıyla kampın başında takımla birlikte yer almayan Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci akşam antrenmanıyla birlikte kafileye katıldı.

Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar pas ve koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın basına açık bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular istasyon çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe'de kampın başında kadroda sakatlıkları dolayısıyla yer almayan Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci kampa katılırken, Kahveci çalışmalarını takımdan ayrı düz koşuyla sürdürdü. Öte yandan çalışmalara başlayan bir diğer isim Serdar Aziz ise takımdan ayrı topla çalıştı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Antalya, Spor, Haber

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