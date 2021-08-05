Fenerbahçe, Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağatay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağatay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı.

Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ali Koç bu sözleri duymasın! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına F.Bahçeliler ateş püskürdü
Ali Koç bu sözleri duymasın! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına F.Bahçeliler ateş püskürdü
Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar
Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar
Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde
Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Haluk Levent Prens William
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe, Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:25:55. #1.14#

title