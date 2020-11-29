Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti izle! FB - BJK golleri izle! Golleri kim attı? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu?
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Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti izle! FB - BJK golleri izle! Golleri kim attı? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu?

29.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:39
Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti izle! FB - BJK golleri izle! Golleri kim attı? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu?

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Maç devam ediyor. FB-BJK maç özeti izle! Golleri izle! Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu? Fenerbahçe maçı canlı takip!Beşiktaş maçı canlı takip!

Saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını haberimizden takip edebilirsiniz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı golleri kim attı? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı izle! Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti izle!

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLENİYOR MU?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ücretli yayın platformu beinsport'tan yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti henüz yayınlanmadı. Maç bitiminde özet sayfası aktif olacaktır.

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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE...

Link maç bitiminden sonra aktif olacaktır!

Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti izle! FB - BJK golleri izle! Golleri kim attı? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu?

FB - BJK MAÇI GOLLERİ CANLI İZLE

Maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçın golleri Vincent Aboubakar'dan gelmiştir.

FB - BJK MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Link maç bitiminden sonra aktif olacaktır!

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş. Maç devam ediyor.

Beşiktaş'ın golleri 4. ve 20. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Fenerbahçe'nin golü 34. dakikada Papiss Cisse'den geldi.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KADROLAR

FENERBAHÇE KADROSU :

1 Altay Bayındır

77 Gökhan Gönül

37 Filip Novak

26 Marcel Tisserand

3 Mauricio Lemos

14 Dimitris Pelkas

7 Ozan Tufan

5 Jose Sosa

20 Luiz Gustavo

11 Diego Perotti

9 Papiss Cisse

BEŞİKTAŞ KADROSU :

97 Utku Yuvakuran

20 Necip Uysal

4 Francisco Montero

33 Rıdvan Yılmaz

2 Valentin Rosier

18 Rachid Ghezzal

17 Cyle Larin

5 Josef De Souza

13 Atiba Hutchinson

43 Bernard Mensah

14 Vincent Aboubakar

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