Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti izle! FB - BJK golleri izle! Golleri kim attı? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu?
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Maç devam ediyor. FB-BJK maç özeti izle! Golleri izle! Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu? Fenerbahçe maçı canlı takip!Beşiktaş maçı canlı takip!
Saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını haberimizden takip edebilirsiniz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı golleri kim attı? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı izle! Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti izle!
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLENİYOR MU?
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ücretli yayın platformu beinsport'tan yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE
Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti henüz yayınlanmadı. Maç bitiminde özet sayfası aktif olacaktır.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE...
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FB - BJK MAÇI GOLLERİ CANLI İZLE
Maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçın golleri Vincent Aboubakar'dan gelmiştir.
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FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?
Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş. Maç devam ediyor.
Beşiktaş'ın golleri 4. ve 20. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.
Fenerbahçe'nin golü 34. dakikada Papiss Cisse'den geldi.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KADROLAR
FENERBAHÇE KADROSU :
1 Altay Bayındır
77 Gökhan Gönül
37 Filip Novak
26 Marcel Tisserand
3 Mauricio Lemos
14 Dimitris Pelkas
7 Ozan Tufan
5 Jose Sosa
20 Luiz Gustavo
11 Diego Perotti
9 Papiss Cisse
BEŞİKTAŞ KADROSU :
97 Utku Yuvakuran
20 Necip Uysal
4 Francisco Montero
33 Rıdvan Yılmaz
2 Valentin Rosier
18 Rachid Ghezzal
17 Cyle Larin
5 Josef De Souza
13 Atiba Hutchinson
43 Bernard Mensah
14 Vincent Aboubakar