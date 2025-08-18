Fenerbahçe Benfica maçının hakemi kim? Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. "Fenerbahçe Benfica maçının hakemi kim?" sorusunun yanıtı da bu mücadeleye dair beklentileri artırdı. UEFA, maçın orta hakemini resmen duyurdu. 20 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00'de oynanacak Fenerbahçe-Benfica mücadelesi öncesi taraftarların gündemindeki soru netleşti. Peki, Fenerbahçe Benfica maçının hakemi kim? Fenerbahçe Benfica maçını kim yönetecek? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BENFICA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Benfica ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Daniel Siebert, daha önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve uluslararası turnuvalarda da görev yapmış bir FIFA kokartlı hakemdir.

Siebert'in yardımcılıklarını yine Almanya'dan Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

VAR HAKEMİ KİM OLACAK?

VAR odasında ise yine Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert yer alacak. AVAR (Yardımcı VAR) olarak Johann Pfeifer görev alacak. Bu ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce birçok önemli karşılaşmada birlikte çalıştı.