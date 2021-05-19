Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir

Haberler.com - Haberler | Spor

Euroleague'de mücadele eden CSKA Moskova'nın başkanı Andrey Vatutin, turnuvaya katılan takımların yerel liglerden ayrılmak için plan yaptığını açıkladı. Bu planlar gerçeğe dönüşürse Fenerbahçe'de Türkiye Ligi'nden ayrılabilir.

CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, Euroleague'in tamemen kapalı bir sisteme geçerek takımların yerel liglerden ayrılmaya hazırlandığını söyledi.

"NBA'E BENZER BİR YAPI KURULMAK İSTENİYOR"

Sporx'in haberine göre, Euroleague'de daha çok oynamak için bir proje yapmaya çalıştıklarını söyleyen Vatutin, "Euroleague'in üst düzey kulüpleriyle birlikte Euroleague yönetimine göre en ciddi opsiyon, yerel liglerden ayrılmak. Euroleague'de daha çok maç olacak ve yerel lig maçlarına yer kalmayacak, en azından play-offlara kadar. CSKA Moskova, Real Madrid ya da Fenerbahçe gibi takımların yerel liglerdeki varlığı, diğer takımlar için önemli. Onlara harika bir takımı yenme şansı sunuyor. Bu yüzden yerel liglerden ayrılmak çok hoş karşılanmayabilir ancak salonumuzu Real Madrid ya da Barcelona'ya karşı oynadığımız maçlarda doldurmak daha karlı olacaktır. Son yıllarda pek çok senaryo tartışılıyor. Euroleague ve yerel ligler için ayrı takımlar kurma fikri de tartışılıyor. Euroleague, NBA'e benzer bir yapı kurmak istiyor ama orada sadece iki benzer ülke var ve 11 eyalet var. Burada nasıl olacağını düşünmek zor." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKTA ZARAR ETTİK"

Euroleague'de daha çok para kazanmak için değişim yapmaları gerektiğini de belirten CSKA Başkanı, "EuroLeague'de normal sezonda her galibiyete 30 bin euro, play-offta 70 bin euro, Final Four'da ise yaklaşık 1 milyon euro veriliyor. Pandemi öncesinde böyleydi. 2019'da kazandığımızda EuroLeague'de kazandığımız toplam paradan fazlasını sözleşmelere ödedik. Kapalı bir sistem, bunu değiştirebilir, karlılık artabilir." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir
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