Fenerbahçe Beko'nun konuğu AX Armani Exchange Milan
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu AX Armani Exchange Milan

14.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:59
Fenerbahçe Beko'nun konuğu AX Armani Exchange Milan

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 14. sırada yer alıyor. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'ini kaybeden ve bir maçı eksik olan AX Armani Exchange Milan ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım 2000 yılından bu yana Avrupa Ligi'nde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 12'sini Fenerbahçe Beko kazandı, 4'ü ise AX Armani Exchange Milan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko'nun sahasında yaptığı karşılaşmalarda ise AX Armani Exchange Milan'a büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalya ekibiyle oynadığı 8 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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