Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

05.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:45

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 12. haftasında yarın sahasında Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.



THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.45'te Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 11 haftada sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla 13. sırada yer alırken, Berlin ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligde 3 maçlık iç saha serisinin ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova'yı yenen Fener, Berlin'i de yenip bu seriyi kayıpsız geçmek istiyor.



Fenerbahçe ile ALBA Berlin bugüne kadar Euroleague'de 2 kez karşı karşıya geldi. 2008-2009 sezonunda oynanan müsabakalarda sarı-lacivertliler evinde 82-73, Berlin de sahasında 72-63'lük skorla galip ayrılmasını bildi.



Ligde Fenerbahçe 75.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, ALBA Berlin ise 83.2 sayı ortalamasıyla oynuyor. Fener'de Nando de Colo 20.9 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Alman temsilcisinde Rokas Giedraitis ise 13.0 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA