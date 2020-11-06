Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı hangi gün, saat kaçta?

Turkish Airlines EuroLeague kapsamında Fenerbahçe Beko, Khimki Moskova ile karşı karşıya geliyor! Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı nerede oynanacak?

Turkish Airlines EuroLeague'de 3 maçlık mağlubiyet serisini geçen haftaki Maccabi zaferiyle sonlandıran Fenerbahçe Beko 7. maç döneminde Rus ekibi Khimki'yi ağırlayacak. Kanarya Play-Off yolunda önemli olan iç saha maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Maccabi Tel Aviv deplasmanında aldığı galibiyet ile 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe, iç sahada da Khimki galibiyetiyle CSKA Moskova ve Bayern Münih yenilgilerini unutturmak istiyor. Basketbolseverler, şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe Beko - Khimki maçı öncesi geri sayıma geçti. Peki, Fenerbahçe Beko - Khimki maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Khimki maçı öncesi tüm son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE BEKO KHIMKI MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova arasındaki THY Euroleague maçı, beIN Sports Haber kanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO KHIMKI MOSKOVA MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Beko-Khimki Moskova Maçı 06 Kasım Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO KHIMKI MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Khimki Moskova Maçı 20:45'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO KHIMKI MOSKOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova arasındaki THY Euroleague Maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, İstanbul'da oynanacak.