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Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65

Fenerbahçe Beko'nun efsane koçu Zeljko Obradovic'in takımdakı geleceği için hafta başından bu yana hararetli görüşmeler yapılıyor. Sarı-lacivertlilerle 2017'de Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu kazanan koç, yüzde 65 ihtimalle yeni sezonda takımın başında kalacak.

19.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:37

Fenerbahçe Beko'nun efsane koçu Zeljko Obradovic'in takımdaki geleceği ile ilgili Pazartesi gününden bu yana oldukça hararetli görüşmeler yapılıyor. Son dört günde gerçekleşen dört görüşmede her şey olumlu yönde ilerlerken tarafların imza aşamasına gelebilmesi için küçük detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenildi.

PAZARTESİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Yönetimin görüşme taleplerini sezon içinde sezon sonuna erteleyen, salgın başlayınca da ülkesine dönen deneyimli çalıştırıcı yönetimle yüz yüze görüşme fırsatı bulamamıştı. Obradovic, Pazartesi günü İstanbul'a gelerek evine yerleşti ve daha fazla vakit kaybetmeden Fenerbahçe yönetimi ile temaslara başladı.

"'HOŞ GELDİN"' YEMEĞİ

Obradovic, İstanbul'a iner inmez eşyalarını evine bırakıp akşam yemeği için Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'la buluştu. Yemeğe daha sonra İtalya'dan dönen Genel Menajer Maurizio Gherardini de katılırken ilk toplantı bu yemekte gerçekleşti. Salı günü yapılan toplantıda bu üç isme Başkan Ali Koç da katıldı. Temaslar Çarşamba ve Perşembe günleri de devam ederken tarafların birçok konuda ilerleme kaydettiği öğrenildi. Kalma ihtimali yüzde 65 görünen Sırp koçun son durumu Ali Koç ile yapacağı son toplantının ardından kesinlik kazanacak.

(Hürriyet)

Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
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